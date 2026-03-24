





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17.2%, καταγράφοντας καθαρή διαφορά από τους υπόλοιπους.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 13.9%, ενώ τρίτο βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 12.0%.

Πιο πίσω κινήθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 7.9%, ενώ χαμηλά βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 4.1%.

Στο τέλος της κατάταξης κατέληξε το «Νωρίς - Νωρίς» με μόλις 2.4%, επιβεβαιώνοντας τις πολύ χαμηλές επιδόσεις του στη ζώνη.

