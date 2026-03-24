Με μικρές διαφορές εξελίχθηκε η prime time ζώνη, με το «Να Μ’ Αγαπάς» να περνά πρώτο με 17.5%, σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό.

Ακριβώς πίσω βρέθηκαν το «Radio Arvyla» και το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ», που ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση με 17.3%, διαμορφώνοντας μια δυνατή τριάδα στην κορυφή.

Υψηλά κινήθηκε και ο «Άγιος Έρωτας II» με 14.7%, ενώ το «MasterChef 10» σημείωσε 13.9% και το «Survivor» 12.3%. Κοντά βρέθηκαν επίσης η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 11.6% και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 11.2%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 9.9%, το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 9.2%, ο «Φάκελος 17Ν» με 9.0% και το «Grand Hotel» με 8.2%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Ντ’ Αρτανιάν» (Open) με 2.4%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 2.5% και το «Το Παιδί» με 3.4%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ψαλίδα της ζώνης.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 6.0%, ενώ ακολούθησαν η «Μεγάλη Εικόνα» με 5.3% και οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 2.6%.

