2026-03-24 10:34:06
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» – Ανεβασμένο το «Rouk Zouk»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 17.4%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησαν το «Deal. IX» με 16.1% και το «Live News» με 15.7%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «Rouk Zouk» με 14.1%.

Στη συνέχεια της κατάταξης βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13.4% και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.2%, διατηρώντας αξιοπρεπείς επιδόσεις.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Flat Hunters» με 8.1% και το «Cash or Trash» με 6.8%, ενώ σε χαμηλά επίπεδα περιορίστηκαν τα «Απ’ τα Αλώνια στα Σαλόνια» (ΣΚΑΪ) με 4.3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» επίσης με 4.3% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 4.1%.

Στο τέλος της λίστας βρέθηκαν η σειρά «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2.7% και το «Το Χούμε!» με 3.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας ζώνης με έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή και πτώση στα χαμηλά.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
