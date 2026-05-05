





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με εντυπωσιακό 19.4%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά.

Ακολούθησε το «MasterChef 10» με 16.8%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» σημείωσε 15.6% και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Στη συνέχεια βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 13.7% και το «Survivor» με 13.3%, δείχνοντας ανταγωνιστικότητα στη ζώνη.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 10.7%, ενώ το «Μία Νύχτα Μόνο» σημείωσε 10.4%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Στο Χείλος» (ΣΚΑΪ) με 8.8%, το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 7.9% και το «Grand Hotel» με 7.8%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψε 5.8%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.4%, το «Το Παιδί» με 3.0% και ο «Έγγαμος Βίος» (Open) με 2.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 10.1%, ενώ οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» σημείωσαν 2.1%.

Πηγή: tvnea.com