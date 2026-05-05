2026-05-05 11:14:21
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Ο «Μπαμπάς» στην κορυφή – Ισχυρό «MasterChef»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με εντυπωσιακό 19.4%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά.

Ακολούθησε το «MasterChef 10» με 16.8%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» σημείωσε 15.6% και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Στη συνέχεια βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 13.7% και το «Survivor» με 13.3%, δείχνοντας ανταγωνιστικότητα στη ζώνη.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 10.7%, ενώ το «Μία Νύχτα Μόνο» σημείωσε 10.4%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Στο Χείλος» (ΣΚΑΪ) με 8.8%, το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 7.9% και το «Grand Hotel» με 7.8%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» κατέγραψε 5.8%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.4%, το «Το Παιδί» με 3.0% και ο «Έγγαμος Βίος» (Open) με 2.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 10.1%, ενώ οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» σημείωσαν 2.1%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Pasxalidisstore.gr: Το καλύτερο παγωτό μηχανής χωρίς υπερβολές!!! Αποστολές σε όλη την Ελλάδα!
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή – Ανεβασμένο και πολύ κοντά το «Κάτι Ψήνεται»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή – Ανεβασμένο και πολύ κοντά το «Κάτι Ψήνεται»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μπροστά η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Έκπληξη από την «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μπροστά η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Έκπληξη από την «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «10 Παντού» στην κορυφή – Μάχη με «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «10 Παντού» στην κορυφή – Μάχη με «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή – Ανεβασμένο και πολύ κοντά το «Κάτι Ψήνεται»
Απογευματινή ζώνη: «The Chase» στην κορυφή – Ανεβασμένο και πολύ κοντά το «Κάτι Ψήνεται»
Δυναμική επιστροφή για το GNTM με περισσότερα επεισόδια στην prime time
Δυναμική επιστροφή για το GNTM με περισσότερα επεισόδια στην prime time
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΚΑΪ: Αντίστροφη μέτρηση για Κοσιώνη – Πιθανό «αντίο» τέλος της τρέχουσας εβδομάδας
ΣΚΑΪ: Αντίστροφη μέτρηση για Κοσιώνη – Πιθανό «αντίο» τέλος της τρέχουσας εβδομάδας
Κινήσεις αναβάθμισης του Προαστιακού απο την Hellenic Train – Εκδοτήρια εισιτηρίων θα λειτουργήσουν σε Ν.Πόρους και Λεπτοκαρυά.
Κινήσεις αναβάθμισης του Προαστιακού απο την Hellenic Train – Εκδοτήρια εισιτηρίων θα λειτουργήσουν σε Ν.Πόρους και Λεπτοκαρυά.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/5/2026)
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
Παχυσαρκία – Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Πιο εύκολος πλέον ο έλεγχος των συνταγών που υποβλήθηκαν
TO Windows K2 project ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΣΤΟ gaming
TO Windows K2 project ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΣΤΟ gaming