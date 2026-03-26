2026-03-26 10:48:14

Με αφορμή τη σύντομη παύση της εκπομπής του λόγω της 25ης Μαρτίου, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην απουσία του κατά την έναρξη του «Πρωινού». Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 καλωσόρισε το κοινό και μοιράστηκε στιγμές από τη χθεσινή του παρουσία στη στρατιωτική παρέλαση, αλλά και από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε στην Αρκαδία.



«Καλημέρα σας! Δεν είχαμε εκπομπή χθες, δεν πειράζει. Γνωρίζουμε ότι τέτοια μέρα όλοι -και καλά κάνετε- βλέπετε την παρέλαση. Κι εμείς την παρέλαση είδαμε. Εγώ πήγα και στα μέρη της Επανάστασης, στο χωριό του Κολοκοτρώνη στην ορεινή Αρκαδία. Τι ωραίοι άνθρωποι, πόσο φιλόξενοι πραγματικά».



«Βγαίνεις από την Αθήνα, που τα πράγματα είναι αποστειρωμένα, δεν υπάρχει ανθρωπιά, κανείς δεν λέει “καλημέρα” στον άλλο, ο καθένας με τα προβλήματά του και στην κοσμάρα του… και πηγαίνεις στην περιφέρεια και καταλαβαίνεις πόσο ωραία χώρα είναι η Ελλάδα, πανέμορφη, και πόσο ωραίοι οι Έλληνες.



Και φιλόξενοι είμαστε και ωραίοι τύποι, όταν αφήνουμε την καρδιά μας να μιλήσει εκείνη πριν μιλήσει το στόμα και το μυαλό μας. Αυτά», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1



Πηγή: tvnea.com



