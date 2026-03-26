Η Κατερίνα Καινούργιου προετοιμάζεται για την άδεια εγκυμοσύνης της, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Το πρωί της Πέμπτης (26/03/2026) δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή Super Katerina στον Alpha, ωστόσο οι συνεργάτες της ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.Η τελευταία μέρα της στο πλατό πριν την άδεια παραμένει η Παρασκευή, 3 Απριλίου. Η αποχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, καθώς η ίδια έχει ήδη ανακοινώσει την ημερομηνία και θα τηρήσει κανονικά το χρονοδιάγραμμα.«Για σήμερα μόνο το Κατερινάκι δεν θα είναι μαζί μας. Η Κατερίνα είναι στο σπίτι είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε στα sites διάφορα και τρέχετε στα μαιευτήρια, όχι δεν γεννάει. Θα είναι μαζί μας αύριο» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο ξεκίνημα της εκπομπής.Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ανήμερα της 25ης Μαρτίου πως: «Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο».Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.Πηγή: tvnea.com