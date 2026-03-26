2026-03-26 10:48:14
Φωτογραφία για Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο ξεκίνημα της εκπομπής;
Η Κατερίνα Καινούργιου προετοιμάζεται για την άδεια εγκυμοσύνης της, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Το πρωί της Πέμπτης (26/03/2026) δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή Super Katerina στον Alpha, ωστόσο οι συνεργάτες της ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Η τελευταία μέρα της στο πλατό πριν την άδεια παραμένει η Παρασκευή, 3 Απριλίου. Η αποχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, καθώς η ίδια έχει ήδη ανακοινώσει την ημερομηνία και θα τηρήσει κανονικά το χρονοδιάγραμμα.

«Για σήμερα μόνο το Κατερινάκι δεν θα είναι μαζί μας. Η Κατερίνα είναι στο σπίτι είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε στα sites διάφορα και τρέχετε στα μαιευτήρια, όχι δεν γεννάει. Θα είναι μαζί μας αύριο» ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο ξεκίνημα της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ανήμερα της 25ης Μαρτίου πως: «Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο».


Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/3/2026)
Γιώργος Λιάγκας: Κι εμείς την παρέλαση είδαμε χθές
«Καινούργιου “καρφώνει” Λιάγκα: Παραδέχεται μόνος του τη δύσκολη χρονιά – Έρχονται αλλαγές στο “Πρωινό”»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Κρατά το «Buongiorno»
H Καίτη Γαρμπή απογείωσε την πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Έργα υποδομών σε όλη τη χώρα
«Καινούργιου “καρφώνει” Λιάγκα: Παραδέχεται μόνος του τη δύσκολη χρονιά – Έρχονται αλλαγές στο “Πρωινό”»
«Μαχαίρι» στην TV: Έρχονται περικοπές σε prime time και… λουκέτο σε ζώνες
AI ΣΕ mode ΠΟΛΕΜΟΥ! ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΟΚ για το 2027 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΤΑΡΑΗ
Ο Άνθρωπος με τις πολλές Αρετές… Ο δικός μας Στρατηγός, Γεώργιος Αντύπας ταξίδεψε… στη γειτονιά των Αγγέλων… Ο Ουρανός πλουσιότερος, το Μεσολόγγι φτωχότερο…