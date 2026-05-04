2026-05-04 10:14:47
Φωτογραφία για ΑΝΤ1 – Γιώργος Λιάγκας: Σκληρό παζάρι για το «Πρωινό» με αγκάθι το budget - Έρχεται ανατροπή;

 



Σε λεπτές ισορροπίες φαίνεται να κινούνται οι επαφές ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με τη συνέχιση της συνεργασίας τους, η οποία μετρά ήδη πέντε χρόνια.

Παρότι υπάρχει αμοιβαία πρόθεση να προχωρήσουν μαζί και την επόμενη σεζόν, οι συζητήσεις δεν εξελίσσονται χωρίς εμπόδια. Πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι η πλευρά του σταθμού έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν βρίσκουν σύμφωνο τον παρουσιαστή.

Στο πλαίσιο περιορισμού του συνολικού κόστους, το κανάλι φέρεται να ζητά αισθητή μείωση στο budget της εκπομπής «Το Πρωινό», πρόταση που προκαλεί αντιδράσεις. Ο Γιώργος Λιάγκας εκτιμά ότι η πρωινή ζώνη είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται επαρκή μέσα για να διατηρηθεί ανταγωνιστική η εκπομπή.

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν σημαντικές και μένει να φανεί αν θα βρεθεί κοινό σημείο επαφής. Το μόνο βέβαιο είναι πως, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων, το «Πρωινό» αναμένεται να παρουσιαστεί ανανεωμένο, με αλλαγές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.



Πηγή: tvnea.com
