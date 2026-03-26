2026-03-26 16:42:53
Φωτογραφία για Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος και τα Σάββατα

 



Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» έρχεται στις οθόνες μας και τα Σάββατα, με ξεχωριστά celebrity edition επεισόδια, φέρνοντας στο πλατό αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της θεάματος και της τηλεόρασης.

Η Μαρία Μπακοδήμου υποδέχεται τους διάσημους καλεσμένους της, οι οποίοι δοκιμάζουν τις γνώσεις, την ταχύτητα σκέψης και την ψυχραιμία τους, συμμετέχοντας σ’ έναν συναρπαστικό αγώνα ερωτήσεων και στρατηγικής. Σκοπός είναι να πετύχουν τον στόχο και να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο για φιλανθρωπικό σκοπό. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώνεται θα διατίθεται για τις ανάγκες σημαντικών ιδρυμάτων και οργανισμών που παράγουν κοινωνικό έργο στη χώρα μας.



Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 19:50 κατεβαίνουν στο γήπεδο του Αδύναμου Κρίκου δύο πολύ δυνατές ομάδες και γίνονται μία μεγάλη παρέα για καλό σκοπό. «Ραντεβού το ΣΚ» και «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» ενώνουν τις δυνάμεις τους και θέλουν να φτάσουν μέχρι τέλους

. Τα συντροφικά μαχαιρώματα….ξεκίνησαν και η Μαρία Μπακοδήμου θα είναι εκεί για να τα σταματήσει. Ή μήπως για να τα πυροδοτήσει; Σε κάθε περίπτωση, οι Λάμπρος Κωνσταντάρας, Θανάσης Πάτρας, Ιωάννα Μαλέσκου, Γιώργος Κρικοριάν, Άννα Ζηρδέλη, Αλεξάνδρα Τσόλκα, Γιώργος Σκρομπόλας και Κωνσταντίνος Αρτσίτας μας υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γέλιου και απόλαυσης σε πρωτόγνωρους γι’ αυτούς ρόλους. Ποιος θα είναι άραγε ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος»;



Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, Celebrity Edition κάθε Σάββατο στις 19:50 στο OPEN



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
