2026-03-26 16:42:53
Φωτογραφία για VINYΛΙΟ: Ενα απολαυστικό αφιέρωμα στα καλύτερα, αλλά και χειρότερα video clip



Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 23:20 για να μιλήσει με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας. Με τον μοναδικά αυθεντικό τρόπο του, θα ξυπνήσει μνήμες και θα μας θυμίσει πόσο ωραίο είναι να επιστρέφουμε, έστω και για λίγο, σε όσα νομίζαμε πως είχαμε αφήσει πίσω μας.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή θα ξεσκονίσουν τη δισκοθήκη και τις αναμνήσεις τους και θα μας κάνουν συνταξιδιώτες σε ένα μουσικό ταξίδι, μέσα από ένα απολαυστικό αφιέρωμα στα καλύτερα, αλλά και χειρότερα video clip, από όλες τις δεκαετίες, ελληνικά και ξένα.

Εικόνες που προσπάθησαν να «ντύσουν» ένα τραγούδι, άλλοτε πετυχαίνοντας μικρά θαύματα κι άλλοτε κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο σκηνοθέτης εκείνη τη μέρα, πλάνα που άφησαν εποχή, αλλά και απρόσμενα άστοχες επιλογές που μένουν στο μυαλό για όλους τους… λάθος λόγους!

Απόψε, στις 23:20, ανέβασε την ένταση γιατί το ολοκαίνουργιο «VINYΛΙΟ» έρχεται στον ΑΝΤ1, και θα αποδείξει γι’ άλλη μια φορά, ότι τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις!

Μην το χάσετε!



Πηγή: tvnea.com
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος και τα Σάββατα
Επιτυχημένη δράση δενδροφύτευσης της φαρμακαποθήκης Liafarm σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης
