2026-03-27 12:07:55

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τοποθετήθηκε για τη νέα φάση του «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας την απόφαση του ΑΝΤ1 να κρατήσει τον ίδιο τίτλο, αλλά και την παρουσία του Παναγιώτη Στάθη. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή όσα ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».



«Το “Ώρα Ελλάδος”, που το έστησε όχι μόνος του αλλά με τον Γιάννη Κολοκυθά, αφήνοντάς το πήγε στο “Καλημέρα Ελλάδα”. Είναι ο βασικός ιθύνων νους, όχι απλά για να πάει καλά αλλά για να κάνει και τις μεγαλύτερες θεαματικότητες του καναλιού σε μια πολύ δύσκολη ώρα. Δημιούργησε και παρακαταθήκη, αφού και στη συνέχεια με τον Μάνο Νιφλή συνεχίζει να σκίζει», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.



«Στον ΑΝΤ1 πήγαν στο πόστο του Γιώργου Παπαδάκη με όρους που δεν ευνοούσαν τον Παναγιώτη. Αν είσαι δίδυμο με κάποιον και δεν υπάρχει χημεία, και όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά σε κάθε ατάκα νιώθεις περίεργα, δεν πρόκειται να πάει η εκπομπή».



«Εγώ τον εμπιστεύομαι, γιατί είναι πολύ ενημερωμένος, δημοσιογράφος από το πρώτο ράφι, έχει χιούμορ, είναι καλό παιδί. Αν δείξει λίγο επιμονή και πιστεύω ότι ο ΑΝΤ1 θα δείξει λόγω των εκλογών του χρόνου. Ξέρω ότι ο ΑΝΤ1 τρώγεται με τα ρούχα του, αλλά επειδή έρχονται εκλογές χρειάζονται αμιγώς δημοσιογραφικές εκπομπές. Το “Καλημέρα Ελλάδα” δεν θα το κράταγα ως τίτλο», υπογράμμισε κλείνοντας ο Ανδρέας Μικρούτσικος.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

