Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19.0%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 13.1%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και η «Ώρα Ελλάδος» με 11.6%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» με 10.7%, διαμορφώνοντας μια ανταγωνιστική μάχη στη μέση της κατάταξης.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 4.4%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε μόλις 2.5%, καταγράφοντας μία από τις πιο χαμηλές επιδόσεις του.

