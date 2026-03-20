





Η σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο στην ΕΡΤ το βλέμμα έχει ήδη στραφεί στην επόμενη χρονιά, με τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος να μπαίνει σταδιακά σε τροχιά υλοποίησης. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η δημόσια τηλεόραση επιθυμεί να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ψυχαγωγίας της, κρατώντας στο πρόγραμμά της τέσσερις εκπομπές που ήδη βρίσκονται στον «αέρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Στούντιο 4» φαίνεται να αποτελεί τη σταθερά της ζώνης, καθώς δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές, με τη φιλοσοφία και τη δομή της εκπομπής να παραμένουν ως έχουν. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες τρεις παραγωγές, η διοίκηση της ΕΡΤ φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, με στόχο την ανανέωση του περιεχομένου και την ενίσχυση της δυναμικής τους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαδοχικές συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια Προγράμματος, Μαρία Κοζάκου, η οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα καθίσουν οι παρουσιαστές του «Πρωίαν σε είδον», Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, οι οποίοι θα κληθούν να εξετάσουν πιθανές αλλαγές στη φυσιογνωμία της εκπομπής τους.

Αντίστοιχα, ραντεβού με τη διοίκηση αναμένεται να έχουν και οι παρουσιαστές του «Νωρίς Νωρίς», Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη, καθώς και οι οικοδεσπότες της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου «Καλημέρα είπαμε;», Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης.

Οι επαφές αυτές θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τελική μορφή που θα πάρουν οι εκπομπές την επόμενη σεζόν, με την ΕΡΤ να επιδιώκει ένα πιο φρέσκο και ανταγωνιστικό αποτέλεσμα, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα που έχει ήδη χτίσει στο ψυχαγωγικό της πρόγραμμα.

