2026-04-22 11:06:55
Με εντυπωσιακή διαφορά στην κορυφή βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 26.2%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.
Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19.0%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία, ενώ πιο πίσω βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 10.1%.
Στη συνέχεια κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 9.0%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 7.7%.
Χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
