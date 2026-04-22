Με εντυπωσιακή διαφορά στην κορυφή βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 26.2%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19.0%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία, ενώ πιο πίσω βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 10.1%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 9.0%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 7.7%.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

