2026-04-14 13:32:22
Φωτογραφία για Κώστας Μαρτάκης: «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying»...
«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν με συμπαθούν», δήλωσε ο Κώστας Μαρτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, με τη Φαίη Σκορδά να αδυνατεί να το πιστέψει. Εκείνος όμως συνέχισε λέγοντας ότι: «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying» και εξήγησε ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που του έχουν βάλει εμπόδια στη δουλειά του.

Αναφορικά με την περίοδο που φάνηκε ο τραγουδιστής να αποτραβιέται από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος ανέφερε στο Buongiorno ότι ήταν μια περίοδος επαναπροσδιορισμού, αλλά είχε να κάνει και με τα χρόνια της δουλειάς.

«Δεν αποχώρησα. Συνέχισα να βγάζω τραγούδια, συνέχισα να κάνω συναυλίες. Απλά αποτραβήχτηκα από το τόσο έντονο. Όταν ξεκίνησα ήταν μια άλλη εποχή και η έκθεση, μέσα από ένα talent show ήταν υπερέκθεση.

Ήταν και η συνεργασία μου τότε με τον Ηλία. Ήταν όλο πολύ έντονο. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε, βγαίνουν πιο νέοι, μεγαλώνουν και οι φαν μου, οπότε δεν επικρατεί αυτή η τρέλα.

Γιατί έχω ζήσει να μου τραβάνε μπλουζάκια, τούφες από τα μαλλιά, να είναι κάτω από το σπίτι μου, να κλέβουν πινακίδες. Μεγαλώνοντας ηρεμούν οι άνθρωποι και σε ακούν περισσότερο. Αποτραβήχτηκα ηθελημένα γιατί ήθελα να βρω λίγο το κέντρο μου».

Πηγή: tvnea.com
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ του Σερίφ Φράνσις ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΝΕΣΙΣ» έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΟΡΕΝ η Άννα Δρούζα...
