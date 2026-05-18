2026-05-18 14:41:52
Φωτογραφία για ANT1: Στην τελική ευθεία το casting για το «Ντέρτι»



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στελέχωση της νέας φιλόδοξης σειράς του ANT1 που προγραμματίζεται για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το «Ντέρτι», η νέα δραματική πρόταση των Πέτρος Καλκόβαλης και Μελίνα Τσαμπάνη, επιχειρεί να αναβιώσει την ατμόσφαιρα της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης στα τέλη των ‘80s και στις αρχές των ‘90s.

Η υπόθεση της σειράς θα κινηθεί γύρω από τον κόσμο των νυχτερινών κέντρων, εκεί όπου κυριαρχούσαν τα μεγάλα λαϊκά ονόματα, οι έντονες αντιπαραθέσεις, οι προσωπικές ιστορίες και η λάμψη της πίστας. Ήδη οι άνθρωποι της παραγωγής «τρέχουν» τις τελευταίες επαφές ώστε να οριστικοποιηθεί το καστ πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο project έχουν δώσει τα χέρια οι Φάνης Μουρατίδης, Κλέλια Ρένεση, Τάσος Νούσιας και Λεωνίδας Κακούρης, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα των δύο κεντρικών ρόλων που θα καθορίσουν τη βασική ιστορία της σειράς.

Τα ονόματα που φαίνεται να βρίσκονται αυτή τη στιγμή πιο κοντά στους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες είναι εκείνα του Νικόλας Χαλκιαδάκης και της Ευγενία Ξυγγόρου. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς ο σταθμός θέλει να «κλειδώσει» σύντομα το τελικό σχήμα της παραγωγής.



Πηγή: tvnea.com
