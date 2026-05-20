Η Google ανακοίνωσε επίσημα τη νέα κατηγορία φορητών υπολογιστών με την ονομασία Googlebook, η οποία αποτελεί την εξέλιξη των Chromebook με βάση το λειτουργικό σύστημα Android. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή από το ChromeOS προς ένα ενοποιημένο "σύστημα νοημοσύνης" που ενσωματώνει πλήρως το οικοσύστημα του Android και την τεχνητή νοημοσύνη Gemini.

Ακολουθούν οι βασικές λεπτομέρειες για τη νέα αυτή συσκευή:

Λειτουργικό Σύστημα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενοποιημένη Πλατφόρμα: Το Googlebook χρησιμοποιεί ένα νέο λειτουργικό σύστημα που συγχωνεύει το Android με το ChromeOS, καθιστώντας τις εφαρμογές του Android "πολίτες πρώτης κατηγορίας" (first-class citizens).

Gemini Intelligence: Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της εμπειρίας. Για παράδειγμα, κουνώντας τον κέρσορα ενεργοποιείται το Gemini, το οποίο προσφέρει προτάσεις βάσει του περιεχομένου της οθόνης.

Σύνδεση με το Κινητό: Μέσω της λειτουργίας Quick Access, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν και να εισάγουν αρχεία από το τηλέφωνό τους απευθείας στον υπολογιστή.

Σχεδιασμός και Υλικό (Hardware)

Όπως φαίνεται στις εικόνες image_bdc3bc.jpg και image_bdc3c2.jpg, το Googlebook διαθέτει premium αισθητική:

Glowbar: Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η φωτεινή μπάρα (glowbar) που το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο.

Branding: Το όνομα "Googlebook" αναγράφεται στο σώμα του πληκτρολογίου, ενώ υπάρχει και ένα ειδικό πλήκτρο "G".

Premium Ποιότητα: Σε αντίθεση με πολλά οικονομικά Chromebook, τα Googlebooks κατασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας για να ανταγωνιστούν συσκευές όπως το MacBook.

Τι θα γίνει με τα Chromebook;

Αν και το Googlebook θεωρείται ο διάδοχος των Chromebook, η Google διευκρίνισε τα εξής:

Συνέχιση Υποστήριξης: Η εταιρεία θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις υπάρχουσες συσκευές ChromeOS για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Σταδιακή Μετάβαση: Πολλοί αναλυτές προβλέπουν μια αργή απόσυρση των Chromebook υπέρ των Googlebooks, αν και οι δύο κατηγορίες θα συνυπάρχουν στην αγορά για κάποιο διάστημα.

Διαθεσιμότητα: Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται στο συνέδριο Google I/O στις 19 Μαΐου 2026, με τις πρώτες συσκευές να κυκλοφορούν το φθινόπωρο του 2026.

