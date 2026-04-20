2026-04-20 19:08:51
Φωτογραφία για Οριστικό «κόψιμο» για τη «Φάρμα» – Ποιο ριάλιτι εξετάζει τώρα το Star;



Χωρίς τη «Φάρμα» θα πορευτεί το Star την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς το κανάλι κατέληξε οριστικά να μην προχωρήσει σε νέο κύκλο του αγροτικού ριάλιτι.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για την επιστροφή του project, οι τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν πρόσφατα έβαλαν τέλος σε κάθε σχετικό ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» του Open, το Star δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη θεματολογία. Αντίθετα, εξετάζει την πιθανότητα να φέρει στη θέση της «Φάρμας» το ριάλιτι «Αγρότης μόνος ψάχνει».

Όπως επισημάνθηκε στην ίδια εκπομπή, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς το κανάλι βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης του κόστους παραγωγής πριν δώσει το οριστικό «πράσινο φως».

Το «Αγρότης μόνος ψάχνει» έχει προβληθεί στο παρελθόν με παρουσιάστρια τη Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ είχε φτάσει κοντά στην υλοποίησή του και σε μεταγενέστερες περιόδους στον ΣΚΑΪ, χωρίς όμως να βγει τελικά στον αέρα.

Σε ό,τι αφορά την παρουσίαση, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες αποφάσεις. Πάντως, στη σχετική συζήτηση που έγινε στην εκπομπή του Open με τον Θανάση Πάτρα, ακούστηκαν ονόματα όπως της Ζενεβιέβ Μαζαρί και της Μαίρης Αργυριάδου, ενώ στο τραπέζι παραμένει και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με το Star.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για αναβολή στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης για την κατ' οίκον διανομή ΦΥΚ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR : Η πρεμιέρα κι όσα θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
