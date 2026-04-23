Σε κάθε εξωτερικό χώρο, εκτός των άλλων, μπορεί να δημιουργηθεί μια "γωνιά" καθιστικού - τραπεζαρίας που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες θα μετατρέπεται στο κέντρο της ζωής του σπιτιού, αν πρόκειται για ένα μεγαλύτερο τραπέζι, ή θα αποτελεί το ιδανικό σημείο χαλάρωσης και ξεκούρασης ακόμη και αν περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό τραπεζάκι με λιγοστά καθίσματα.Η επιλογή του κατάλληλου σημείου για μια τέτοια διαμόρφωση εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες σκίασης και την εδαφοκάλυψη, ώστε εκτός από καλαίσθητη να είναι και απόλυτα λειτουργική ανάλογα με την χρήση που θα εξυπηρετεί το τραπέζι.'Ενα ιδιαίτερο δάπεδο ή πλακόστρωση στο σημείο που θα τοποθετηθεί τραπέζι με καρέκλες συμβάλλει σημαντικά στην όλη αισθητική του χώρου, ενώ φυσικά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη φυσικού πράσινου με δέντρα, φυτεμένα παρτέρια ή και γλάστρες.Όμως μια διαμόρφωση αυτής της μορφής μπορεί θαυμάσια να δημιουργηθεί και σε άστρωτες περιοχές του εξωτερικού χώρου του σπιτιού και η εδαφοκάλυψη με χαλίκι είναι ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για να αποκτήσει το έδαφος καλαίσθητη όψη.Οι πέργκολες, πλαισιωμένες με κάθε είδους φυτά, είναι ένας από τους πιο λειτουργικούς τρόπους σκίασης για το σημείο που φιλοξενεί ένα μικρό ή μεγαλύτερο τραπέζι σε εξωτερικό χώρο.Ο πιο φυσικός τρόπος σκίασης, που δημιουργεί μια αντίστοιχα απόλυτα φυσική και καλαίσθητη αισθητική, είναι οι απλές ξύλινες ή μεταλλικές πέργκολες καλυμμένες με μεγάλα αναρριχώμενα είδη όπως πχ κληματαριές, βουκαμβίλιες κλπΌσο πιο απλό ή ρουστίκ επιθυμεί κανείς το ύφος μιας τέτοιας διαμόρφωσης, ανάλογα θα πρέπει να είναι και τα έπιπλα που θα χρησιμοποιηθούν.Εκτός των επίπλων εξωτερικού χώρου ακόμη και παλιά ξύλινα έπιπλα που δεν χρησιμοποιούμε πια στο εσωτερικό του σπιτιού μπορούν να τοποθετηθούν στον κήπο ή στην αυλή, δημιουργώντας ένα φυσικό σύνολο ταιριαστό ιδιαίτερα σε σπίτια και κήπους αντίστοιχης αισθητικής.Πολλοί τύποι DIY επίπλων, τραπέζια αλλά και καθίσματα, επίσης είναι ιδανικά για την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων.Η επιλογή των επίπλων, εκτός από την γενική διαμόρφωση του χώρου, εξαρτάται και από τις ιδιαιτερότητες του σημείου που θα τοποθετηθούν, τον χρόνο που έχουμε διαθέσιμο για την φροντίδα τους κλπΑν για παράδειγμα πρόκειται για χώρους αμιγώς καλοκαιρινής χρήσης, ενώ τους υπόλοιπους μήνες τα έπιπλα μπορούν να τοποθετούνται σε προστατευμένο κλειστό χώρο, ιδανικά και ιδιαίτερα καλαίσθητα είναι και τα κάθε τύπου μπαμπού έπιπλα εξωτερικού χώρου.Αντίθετα τα μεταλλικά έπιπλα είναι καταλληλότερα όταν αυτά πρόκειται να βρίσκονται μονίμως εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και κυρίως το νερό, αφού και λιγότερο φθείρονται αλλά και ευκολότερα η όψη τους μπορεί να ανανεωθεί με βάψιμο.Οι χτιστές - τσιμεντένιες κατασκευές, τραπεζιών ή και καθισμάτων, είναι επίσης μια πολύ ξεχωριστή επιλογή και ανάλογα με τον χώρο μπορούν να αποδειχθούν εκτός από λειτουργικές και ιδιαίτερα καλαίσθητες αφού συμβάλλουν πολύ πιο ιδιαίτερα στην όλη διαμόρφωσή του, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για τα πιο ανθεκτικά έπιπλα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.Η τοποθέτηση τραπεζιού και καθισμάτων σε εντελώς ελεύθερο και απροστάτευτο σημείο, αν και αρχικά μοιάζει να έχει μόνο μειονεκτήματα στην πραγματικότητα είναι μια διαμόρφωση ιδιαίτερα όμορφη αλλά και λειτουργική αν το τραπέζι πρόκειται να χρησιμοποιείται κυρίως βραδινές ώρες προσφέροντας περισσότερη δροσιά σε σχέση με σημεία κάτω πχ από πέργκολες, τέντες κλπ.Ιδανικά σημεία για μια τέτοια διαμόρφωση αυτά που διαθέτουν φυσική σκιά τις πρωϊνές ή απογευματινές ώρες.Γενικά η λογική της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων υπό τον ...πανικό του "και αν βρέξει, και αν φυσήξει, και αν πέσουν τα φύλλα" :) πολύ συχνά μας στερεί δυνατότητες αξιοποίησης ενός κήπου ή αυλής, μας στερεί τελικώς στιγμές που θα απολαμβάναμε στο σπίτι μας, σε ένα όμορφο και φροντισμένο περιβάλλον, επειδή το μοναδικό κατάλληλο σημείο είναι εντελώς ανοικτό και εκτεθειμένο στην βροχή.Οι εξωτερικοί χώροι χρησιμοποιούνται κατά βάση εποχές με καλές καιρικές συνθήκες αλλά ακόμη και στην περίπτωση μιας απρόβλεπτης μπόρας δεν είναι τόσο δύσκολο να μαζέψει κανείς τα υφασμάτινα στοιχεία που έχουν ανάγκη προστασίας από το νερό. Αλλά ακόμη και αν τύχει να βραχούν δεν είναι τόσο τραγικό, θα στεγνώσουν :)Το χρώμα είναι επίσης σημαντικό στοιχείο και στις διαμορφώσεις - διακοσμήσεις εξωτερικών χώρων και μπορεί να προστεθεί στο σημείο που θα επιλέξετε μέσω όχι μόνο επίπλων ή υφασμάτων αλλά και ήδη υπαρχόντων στοιχείων στον χώρο πχ ένας τοίχος, παράθυρο κλπ βαμμένα σε απόχρωση ταιριαστή με την συνολική διαμόρφωση.