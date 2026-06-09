





Απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς ήταν ο 3ος τελικός της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που σημείωσε εντυπωσιακό 25.1% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε με άνεση την κορυφή της prime time ζώνης.

Από τα προγράμματα μυθοπλασίας, το «Να Μ' Αγαπάς» ξεχώρισε με 17.8%, ενώ το «Μπαμπά Σ' Αγαπώ» ακολούθησε με 16.5%, διατηρώντας τη δυναμική του.

Ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 13.4%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 12.8%. Το «MasterChef 10» κινήθηκε στο 10.3%, ενώ οι «Σούπερ Ήρωες» και η «Μία Νύχτα Μόνο» βρέθηκαν στο 9.8%.

Η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» κατέγραψε 9.5%, το «Έχω Παιδιά - 2ος Κύκλος» 8.2%, ενώ το «Grand Hotel» περιορίστηκε στο 6.1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Το Παιδί» με 4.2%, η ταινία «Η Συμμορία των Δώδεκα (Ocean's Twelve)» στο Open και το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 3.9%, ενώ ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» σημείωσαν από 3.5%.

Στη late night ζώνη, πρώτο τερμάτισε το «The 2Night Show» με 10.5%, ακολούθησε ο «Γιατρός II (E)» με 8.1%, ενώ η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» κατέγραψε 7.5%.

Πηγή: tvnea.com