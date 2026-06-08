





Σαρωτική ήταν η πορεία του Your Face Sounds Familiar το βράδυ της Κυριακής, με το δημοφιλές σόου του ΑΝΤ1 να καταγράφει μέσο όρο 25,4% στο δυναμικό κοινό και να αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε δυναμικά από τις 21:00 με ποσοστό 21,5%, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσής του. Μετά τις 21:30 πέρασε σε τροχιά ανόδου, φτάνοντας το 25,9% στο τέταρτο 21:30-21:44, ενώ παρέμεινε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η μεγάλη έκρηξη ήρθε μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώθηκε. Το Your Face Sounds Familiar σημείωσε 29,9% στο τέταρτο 24:00-24:14, ανέβηκε στο 30,5% στις 24:15 και συνέχισε με 29,9% και 28,3% στα επόμενα τέταρτα. Το υψηλότερο ποσοστό της βραδιάς καταγράφηκε λίγο μετά τη 01:00, όταν το σόου εκτοξεύθηκε στο εντυπωσιακό 31,7%.

Αναλυτικά τα τέταρτα του προγράμματος διαμορφώθηκαν ως εξής:

21:00 – 21:14: 21,5%

21:15 – 21:29: 24,2%21:30 – 21:44: 25,9%21:45 – 21:59: 20,5%22:00 – 22:14: 22,6%22:15 – 22:29: 25,4%22:30 – 22:44: 24,2%22:45 – 22:59: 20,9%23:00 – 23:14: 22,7%23:15 – 23:29: 24,7%23:30 – 23:44: 25,7%23:45 – 23:59: 23,3%24:00 – 24:14: 29,9%24:15 – 24:29: 30,5%24:30 – 24:44: 29,9%24:45 – 24:59: 28,3%25:00 – 25:14: 31,7%

Με αυτά τα ποσοστά, το Your Face Sounds Familiar επιβεβαιώνει τη δυναμική του, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και ολοκληρώνοντας τη βραδιά με εντυπωσιακές επιδόσεις που ξεπέρασαν το 30% στα τελευταία λεπτά της μετάδοσης.

Πηγή: tvnea.com