2026-06-04 12:16:31





Με έμμεσες αναφορές στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για το τηλεοπτικό τους μέλλον, άνοιξαν τη σημερινή (4/6) εκπομπή τους, "Breakfast@Star" η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου.



Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην πρωινή ζώνη του Star με το τέλος της φετινής σεζόν, το ζευγάρι υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη "Εμείς οι δυο σαν ένα", ενώ η Ελένη Χατζίδου, μόλις βγήκε στον "αέρα", δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στο κοντρόλ, ρωτώντας αν τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά.



Τότε ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε: «Εντάξει, δεν είπα κάτι. Είπα, "εμείς οι δυο σαν ένα" και λέω όχι σαν ένα, στη ζωή. Τηλεοπτικά δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένα, μπορεί να ‘σαι και δύο, μπορεί να ‘σαι και χώρια… Δεν έγινε τίποτα…».



Η Ελένη Χατζίδου απάντησε τότε: «Έτσι, κάθε μέρα να το λέμε μπας και…».



Πηγή: tvnea.com



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