2026-06-04 12:16:31
Φωτογραφία για Ετεοκλής Παύλου: «Τηλεοπτικά δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένα, μπορεί να ‘σαι και χώρια» – Ελένη Χατζίδου: «Έτσι, κάθε μέρα να το λέμε μπας και..»
 

Με έμμεσες αναφορές στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για το τηλεοπτικό τους μέλλον, άνοιξαν τη σημερινή (4/6) εκπομπή τους, "Breakfast@Star" η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου.

Λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην πρωινή ζώνη του Star με το τέλος της φετινής σεζόν, το ζευγάρι υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη "Εμείς οι δυο σαν ένα", ενώ η Ελένη Χατζίδου, μόλις βγήκε στον "αέρα", δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στο κοντρόλ, ρωτώντας αν τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά.

Τότε ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε: «Εντάξει, δεν είπα κάτι. Είπα, "εμείς οι δυο σαν ένα" και λέω όχι σαν ένα, στη ζωή. Τηλεοπτικά δεν είναι απαραίτητο να είσαι ένα, μπορεί να ‘σαι και δύο, μπορεί να ‘σαι και χώρια… Δεν έγινε τίποτα…».

Η Ελένη Χατζίδου απάντησε τότε: «Έτσι, κάθε μέρα να το λέμε μπας και…».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε την πρωτιά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» πήρε την πρωτιά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πως να διαλέξετε τη σωστή γλάστρα για κάθε φυτό
Πως να διαλέξετε τη σωστή γλάστρα για κάθε φυτό
Η πολιτική ''κουτοπονηριά'', ο καιροσκοπισμός, ο λαϊκισμός και η παραπλάνηση δεν είναι ουσιώδης πολιτική πράξη. Αυτά τα ζήσαμε και όλοι λέμε ότι πρέπει να σταματήσουν.
Η πολιτική ''κουτοπονηριά'', ο καιροσκοπισμός, ο λαϊκισμός και η παραπλάνηση δεν είναι ουσιώδης πολιτική πράξη. Αυτά τα ζήσαμε και όλοι λέμε ότι πρέπει να σταματήσουν.
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα εγκαίνια του μουσείου με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη – Μενδώνη.
Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα εγκαίνια του μουσείου με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη – Μενδώνη.
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι
Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/6/2026)
Βραβείο στον Στέφανο Τραχανά
Βραβείο στον Στέφανο Τραχανά
ΠΩΣ ΔΙΑΡΕΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ Ο browser ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΑΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΠΩΣ ΔΙΑΡΕΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ Ο browser ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΑΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
«Υδρογονοκίνηση στους σιδηροδρόμους: Μεγάλη προοπτική, αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας»
«Υδρογονοκίνηση στους σιδηροδρόμους: Μεγάλη προοπτική, αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας»
Σιδηρόδρομος: Ελάχιστα 24ωρα μετά την επανασύνδεση της Φλώρινας επέστρεψαν τα... λεωφορεία.
Σιδηρόδρομος: Ελάχιστα 24ωρα μετά την επανασύνδεση της Φλώρινας επέστρεψαν τα... λεωφορεία.