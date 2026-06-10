2026-06-10 11:13:14
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» έκανε τη διαφορά

 Πρώτο στη μάχη της prime time ζώνης τερμάτισε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε 20.6% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε με άνεση την κορυφή της βραδιάς.

Πολύ υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης το «Να Μ’ Αγαπάς» με 18.1% και ο «Άγιος Έρωτας II» με 17.9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «MasterChef 10» σημείωσε 13.5%, ενώ οι «Σούπερ Ήρωες» ακολούθησαν με 9.5% και το «Grand Hotel» με 9.3%.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Υποκινητής (Inside Man)» στον ΣΚΑΪ με 7.7%, το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 6.6%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 5.9% και ο «Σέρλοκ Χολμς 2: Το Παιχνίδι των Σκιών» στο Open με 5.0%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 4.0%, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.6% και το «Το Παιδί» με 2.9%.

Στη late night ζώνη, πρώτη τερμάτισε η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» με 12.5%, ακολούθησε το «The 2Night Show» με 11.3%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 10.8%.



Πηγή: tvnea.com
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