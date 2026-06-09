2026-06-09 12:02:56
Φωτογραφία για Σε φάση ανασχεδιασμού το «Καλύτερα δε γίνεται»...

 



Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του «Καλύτερα δε γίνεται», όλα δείχνουν πως η εκπομπή παραμένει στο τραπέζι του προγραμματισμού του Alpha και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το δημοσίευμα που έκανε λόγο για πιθανή κατάργηση της εκπομπής αλλά και της συγκεκριμένης ζώνης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον σταθμό να παίρνει άμεσα θέση διαψεύδοντας τα σχετικά σενάρια.

Την ίδια στιγμή, η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να αντιμετωπίσει το θέμα με τον δικό της τρόπο, στέλνοντας έμμεσα το μήνυμά της μέσα από την εκπομπή, χωρίς αντιπαραθέσεις και υπερβολές. Η στάση της ερμηνεύτηκε ως μια σαφής απάντηση σε όσους θεωρούσαν δεδομένη την ολοκλήρωση του project στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τη διοίκηση του Alpha βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με αντικείμενο τη μορφή που θα έχει η εκπομπή από το φθινόπωρο. Αν και η συνέχιση θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο, φαίνεται πως θα υπάρξουν προσαρμογές στο συνολικό κόστος παραγωγής, στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούν τα κανάλια ενόψει της νέας χρονιάς.

Οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν και τη σύνθεση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ήδη ακούγονται έντονα ονόματα συνεργατών που φέρονται να εξετάζουν διαφορετικές επαγγελματικές προτάσεις για την επόμενη σεζόν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανακατατάξεις στο πάνελ της εκπομπής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τόσο για τα πρόσωπα που θα συνεχίσουν στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό του «Καλύτερα δε γίνεται», το οποίο φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα φάση ανανέωσης ενόψει της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com
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