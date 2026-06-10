2026-06-10 11:13:14
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η «Super Κατερίνα» πρώτη – Μάχη για τη δεύτερη θέση με το «Breakfast@Star»



 Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 10.7% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε την πρώτη θέση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9.7%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος.

Το «Το Πρωινό» σημείωσε 8.8%, ενώ το «Buongiorno» κινήθηκε στο 6.8%.

Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6.5%, το «10 Παντού» 5.8% και το «Πρωίαν σε Είδον» 5.5%.



Πηγή: tvnea.com
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