





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 10.7% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε την πρώτη θέση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9.7%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος.

Το «Το Πρωινό» σημείωσε 8.8%, ενώ το «Buongiorno» κινήθηκε στο 6.8%.

Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6.5%, το «10 Παντού» 5.8% και το «Πρωίαν σε Είδον» 5.5%.

Πηγή: tvnea.com