2026-06-10 11:13:14
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 10.7% στο δυναμικό κοινό και κατέκτησε την πρώτη θέση της ημέρας.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9.7%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος.
Το «Το Πρωινό» σημείωσε 8.8%, ενώ το «Buongiorno» κινήθηκε στο 6.8%.
Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6.5%, το «10 Παντού» 5.8% και το «Πρωίαν σε Είδον» 5.5%.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ