2026-06-10 11:13:14
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» σε απόλυτη κυριαρχία – Ψηλά «The Chase» και «Τροχός της Τύχης»

Με άνεση στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε 19.4% στο δυναμικό κοινό και ήταν το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη επίδοση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «The Chase» με 15.1%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» διατήρησε τη δυναμική του καταγράφοντας 13.9%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 12.5%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» σημείωσαν 11.4%.

Η ταινία «Ο Κατεργάρης» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 11.2%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» κινήθηκε στο 10.6% και το «Στούντιο 4» στο 9.3%.

Το «Cash or Trash» σημείωσε 7.6%, το «Rouk Zouk» 7.2%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκαν στο 4.2%.



Πηγή: tvnea.com
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