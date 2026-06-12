Με το «Live News» να ξεχωρίζει ολοκληρώθηκε η μάχη της απογευματινής ζώνης, καθώς η ενημερωτική εκπομπή του Mega κατέγραψε 17.1% στο δυναμικό κοινό.

Σε πολύ καλή τροχιά κινήθηκε και το «The Chase», το οποίο σημείωσε 15.4%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 13.5%.

Το «Κάτι Ψήνεται» πέτυχε 11.2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη ζώνη, ενώ η ταινία «Οι Κυρίες της Αυλής» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8.6%.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 8.2%, το «Στούντιο 4» 6.7%, το «Cash or Trash» 6.3% και το «Rouk Zouk» 5.9%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες», που ολοκλήρωσαν την ημέρα με 3.2%.

Πηγή: tvnea.com