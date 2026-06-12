2026-06-12 11:21:20
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο

  Με το «Live News» να ξεχωρίζει ολοκληρώθηκε η μάχη της απογευματινής ζώνης, καθώς η ενημερωτική εκπομπή του Mega κατέγραψε 17.1% στο δυναμικό κοινό.

Σε πολύ καλή τροχιά κινήθηκε και το «The Chase», το οποίο σημείωσε 15.4%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 13.5%.

Το «Κάτι Ψήνεται» πέτυχε 11.2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη ζώνη, ενώ η ταινία «Οι Κυρίες της Αυλής» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8.6%.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 8.2%, το «Στούντιο 4» 6.7%, το «Cash or Trash» 6.3% και το «Rouk Zouk» 5.9%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες», που ολοκλήρωσαν την ημέρα με 3.2%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time: Το «Σόι Σου» στην κορυφή – δυνατά τo ματς του Μουντιάλ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time: Το «Σόι Σου» στην κορυφή – δυνατά τo ματς του Μουντιάλ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν μπροστά στην κούρσα της τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν μπροστά στην κούρσα της τηλεθέασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν μπροστά στην κούρσα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν μπροστά στην κούρσα της τηλεθέασης
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.
Χρίστος Δήμας: Τέλη Ιουλίου έτοιμη η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
Χρίστος Δήμας: Τέλη Ιουλίου έτοιμη η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.