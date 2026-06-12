2026-06-12 11:21:20
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε





 Με εντυπωσιακή επίδοση στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 22.7% στο δυναμικό κοινό και άφησε σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 16.4%, διατηρώντας ωστόσο σημαντική απόσταση από την κορυφή.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 9.1%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 8.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 6.3%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» περιορίστηκε στο 2.9%.



Πηγή: tvnea.com
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