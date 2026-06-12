2026-06-12 11:21:20
Πρώτες στη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 11.8% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν την πρωτιά απέναντι στον ανταγωνισμό.
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 9.5%, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επίδοση και μένοντας κοντά στην κορυφή.
Το «Live You» σημείωσε 4.7%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 2.6%.
Πολύ χαμηλά κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε στο 0.9%.
Πηγή: tvnea.com
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