Πρώτες στη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 11.8% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν την πρωτιά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 9.5%, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επίδοση και μένοντας κοντά στην κορυφή.

Το «Live You» σημείωσε 4.7%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 2.6%.

Πολύ χαμηλά κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε στο 0.9%.

Πηγή: tvnea.com