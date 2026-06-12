2026-06-12 11:21:20
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν μπροστά στην κούρσα της τηλεθέασης

  Πρώτες στη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 11.8% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν την πρωτιά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 9.5%, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επίδοση και μένοντας κοντά στην κορυφή.

Το «Live You» σημείωσε 4.7%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 2.6%.

Πολύ χαμηλά κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο περιορίστηκε στο 0.9%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κυριάρχησε
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Το «Σόι Σου» στην κορυφή – δυνατά τo ματς του Μουντιάλ
Prime Time: Το «Σόι Σου» στην κορυφή – δυνατά τo ματς του Μουντιάλ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.