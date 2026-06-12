2026-06-12 11:21:20
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή

 



Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το «Buongiorno», το οποίο σημείωσε 13.1% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης.

Η «Super Κατερίνα» ακολούθησε με 11.4%, παραμένοντας σε ανταγωνιστική τροχιά και διατηρώντας τη μάχη της κορυφής ανοιχτή.

Το «Πρωίαν σε Είδον» κατέγραψε 7.4%, περνώντας οριακά μπροστά από το «Breakfast@Star», το οποίο σημείωσε 7.3%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 7.1%, ενώ το «10 Παντού» και οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με 5.1% και 5.0% αντίστοιχα.



Πηγή: tvnea.com
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