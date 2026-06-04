Στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ έχει υπάρξει αλλαγή στο σημείο από το οποίο γίνεται η ανάρτηση αρχείου για τη λεγόμενη «θεραπεία» επικείμενης περικοπής.

Μέχρι πρόσφατα, όταν σε κάποιο φαρμακείο εμφανιζόταν μήνυμα για επικείμενη περικοπή, η δυνατότητα προσθήκης του σχετικού αρχείου θεραπείας εμφανιζόταν επάνω δεξιά, στην ενότητα «Μηνύματα».

Πλέον, η δυνατότητα αυτή έχει μεταφερθεί στην αριστερή στήλη, στην ενότητα:

«Ενημερώσεις»

Από εκεί ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει το αντίστοιχο μήνυμα που αφορά την επικείμενη περικοπή.

Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορεί να...

... χρησιμοποιηθεί και το φίλτρο:

Τύπος Μηνύματος → Απαιτούν Ενέργεια

Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα για τα οποία απαιτείται κάποια ενέργεια από το φαρμακείο.

Προσοχή: Αφού εντοπίσουμε το σχετικό μήνυμα της επικείμενης περικοπής, πατάμε το εικονίδιο με το βελάκι προς τα πάνω και ανεβάζουμε το αρχείο της «θεραπείας».

Το αρχείο που θα αναρτηθεί μπορεί να είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η σχετική υπεύθυνη δήλωση, το σώμα της συνταγής ή της γνωμάτευσης με τις απαραίτητες σφραγίδες και υπογραφές, ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητείται για την τεκμηρίωση της θεραπείας της περικοπής.

Οι συνάδελφοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά την ενότητα «Ενημερώσεις», καθώς από εκεί πλέον εμφανίζονται τα μηνύματα που απαιτούν ενέργεια και δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης του σχετικού αρχείου.

Δείτε ενδεικτικά το σχετικό σημείο στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ–ΚΜΕΣ:

Στο πεδίο «Ενημερώσεις» επιλέγουμε, εφόσον χρειάζεται, φίλτρο «Τύπος Μηνύματος → Απαιτούν Ενέργεια» και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το εικονίδιο με το βελάκι προς τα πάνω για την ανάρτηση του αρχείου θεραπείας.

farmakopoioi

Farmakopoioi