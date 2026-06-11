Η Liafarm σας προσκαλεί σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «GLP-1 θεραπείες ως απάντηση στην πρόκληση της καλοκαιρινής περιόδου. Προσδοκίες ή Πραγματικότητα;»

Η φαρμακαποθήκη Liafarm, σε συνεργασία με τη Bennett, σας προσκαλεί σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο αφιερωμένο στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις με GLP-1 και τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδεικνύονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Με αφορμή την έναρξη του καλοκαιριού, η εκδήλωση φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση και επιστημονική γνώση γύρω από τις δυνατότητες, τις προσδοκίες και την πραγματικότητα των θεραπειών GLP-1, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών τους στην καθημερινή κλινική πρακτική.

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