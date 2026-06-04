2026-06-04 16:59:01
Φωτογραφία για Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ



Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026

Αριθμ. Πρωτ. 2656

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, για την είσοδο στη νέα πύλη ΚΜΕΣ (www.eopyykmes.gr) συνδέεστε με το email και τους κωδικούς πρόσβασης που ορίσατε κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο SSO και αυθεντικοποιείστε σε κάθε είσοδό σας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet του υπεύθυνου φαρμακοποιού.

Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση ή τη λειτουργία της νέας πύλης ΚΜΕΣ, θα πρέπει να απευθύνεστε στο .... email υποστήριξης της πλατφόρμας: [email protected].Σε περίπτωση που πρόκειται για νέα φαρμακεία τα οποία δεν είχαν προλάβει να δηλώσουν τα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού στην παλαιά πύλη ΚΜΕΣ (η οποία έχει πλέον αδρανοποιηθεί) ή για μεταβολές στα στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού ήδη καταχωρημένων φαρμακείων, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ ([email protected]) ή να υπάρξει επικοινωνία στα τηλέφωνα 2144108146 και 2144108150, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του Οργανισμού.

Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ανωτέρω περιπτώσεις καταχώρησης ή μεταβολής στοιχείων υπεύθυνου φαρμακοποιού και όχι γενικά ζητήματα σύνδεσης ή λειτουργίας της νέας πύλης, για τα οποία αρμόδιο γραφείο επικοινωνίας παραμένει η ΚΜΕΣ.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση με την πύλη ΚΜΕΣ γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του υπεύθυνου φαρμακοποιού, διότι παρατηρείται το φαινόμενο να εξακολουθούν κάποιοι να επιχειρούν επανειλημμένα να συνδεθούν στην πύλη με τους εταιρικούς κωδικούς taxisnet.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ




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