2026-06-13 13:09:47
Φωτογραφία για Αλλαγές στην κορυφή της ΕΡΤ; Το όνομα που βρίσκεται στο προσκήνιο



 Κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει στο διοικητικό σχήμα της ΕΡΤ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ισαβέλλα Σασλόγλου βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται για την ανάληψη της θέσης της γενικής διευθύντριας προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης.

Η συγκεκριμένη θέση κατέχεται σήμερα από τη Μαρία Κοζάκου, με τις συζητήσεις γύρω από τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στην ΕΡΤ να βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όνομα της Ισαβέλλας Σασλόγλου συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Οι τελικές εξελίξεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα, καθώς η διοίκηση της ΕΡΤ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων και των επιλογών της. Μέχρι τότε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη στελέχωση μιας από τις πιο νευραλγικές θέσεις της δημόσιας τηλεόρασης.

Η θέση του γενικού διευθυντή προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του τηλεοπτικού σχεδιασμού της ΕΡΤ, γεγονός που καθιστά τις επικείμενες αποφάσεις της διοίκησης ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία του οργανισμού την επόμενη περίοδο.



Πηγή: tvnea.com
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