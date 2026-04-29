2026-04-29 11:10:02
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News» με 19.3%, σημειώνοντας ισχυρή επίδοση και καθαρό προβάδισμα.

Από εκεί και πέρα, η δεύτερη θέση κρίθηκε σε μικρές διαφορές, με το «The Chase» να φτάνει το 12.6%, ενώ κοντά κινήθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 11.6%, ο «Τροχός της Τύχης» με 11.3% και το «Deal. IX» με 11.1%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Rouk Zouk» με 9.0% και το «Κάτι Ψήνεται» με 7.5%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 7.6% και ο «Φίλος μου ο Λευτεράκης» (ΣΚΑΪ) 6.3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 5.9%, ενώ το «Cash or Trash» κατέγραψε 4.8%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.7% και το «Το Χούμε!» με 2.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
