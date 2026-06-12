2026-06-12 11:21:20
Φωτογραφία για Prime Time: Το «Σόι Σου» στην κορυφή – δυνατά τo ματς του Μουντιάλ



 Σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό από το Μουντιάλ 2026, το «Το Σόι Σου VI» ήταν εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο, καταγράφοντας 22.8% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω όλα τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η παρουσία του αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική, ο οποίος σημείωσε 15.0% στην ΕΡΤ2 Sport και 14.1% στην ΕΡΤ1, συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

Από τα προγράμματα μυθοπλασίας, το «Να Μ' Αγαπάς» κατέγραψε 14.9%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 10.3% και 9.5% στα δύο επεισόδιά του.

Το «MasterChef 10» κινήθηκε στο 10.1%, ενώ το «Ενώπιος Ενωπίω» και τα «Mega Stories» κατέγραψαν από 9.0%.

Η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 9.4%, η εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» 7.7%, η «Μία Νύχτα Μόνο» 7.6% και το «Έχω Παιδιά» 7.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Don't Forget The Lyrics» με 6.0%,  το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 5.5% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος (E)» με 3.6%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Aνακοίνωσε την αλλαγή στην εκπομπή της
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» είχε τον πρώτο λόγο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Buongiorno» στην κορυφή
Μουντιάλ 2026: H μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ
Μουντιάλ 2026: H μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» στην κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» έκανε τη διαφορά
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» έκανε τη διαφορά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
Ποιοι θα συμμετέχουν στις εκλογές του ΠΦΣ στις 28 Ιουνίου
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΙΑ PC ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΤΗΝ Computex 2026
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.
Βρυξέλλες, Μόσχα και Πεκίνο: Η αόρατη μάχη για την πιο σημαντική νέα εμπορική οδό στα Βαλκάνια.
Χρίστος Δήμας: Τέλη Ιουλίου έτοιμη η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
Χρίστος Δήμας: Τέλη Ιουλίου έτοιμη η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
"Η Δράμα σε νέα τροχιά, οι Σέρρες βυθισμένες στη σιδηροδρομική σιωπή".