Σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό από το Μουντιάλ 2026, το «Το Σόι Σου VI» ήταν εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο, καταγράφοντας 22.8% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω όλα τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η παρουσία του αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική, ο οποίος σημείωσε 15.0% στην ΕΡΤ2 Sport και 14.1% στην ΕΡΤ1, συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

Από τα προγράμματα μυθοπλασίας, το «Να Μ' Αγαπάς» κατέγραψε 14.9%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσε 10.3% και 9.5% στα δύο επεισόδιά του.

Το «MasterChef 10» κινήθηκε στο 10.1%, ενώ το «Ενώπιος Ενωπίω» και τα «Mega Stories» κατέγραψαν από 9.0%.

Η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 9.4%, η εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ» 7.7%, η «Μία Νύχτα Μόνο» 7.6% και το «Έχω Παιδιά» 7.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Don't Forget The Lyrics» με 6.0%, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 5.5% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος (E)» με 3.6%.

Πηγή: tvnea.com