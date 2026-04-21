Ανακατατάξεις φαίνεται να διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο, καθώς το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν δείχνει πλέον αβέβαιο.

Παρότι το συμβόλαιο του παρουσιαστή ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει κάποιος κύκλος επίσημων συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στη Realnews, στον ΣΚΑΪ επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το αν θα κατατεθεί πρόταση ανανέωσης, ενώ εξετάζεται συνολικά η αξιοποίηση του παρουσιαστή στο νέο πρόγραμμα του σταθμού.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το κανάλι του Φαλήρου δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποιο νέο πρότζεκτ για τον Χρήστο Φερεντίνο, με τον διαθέσιμο χώρο στην prime time να περιορίζεται λόγω και των υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασιών του σταθμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, ο Χρήστος Φερεντίνος βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου ενδιαφέροντος από τον ΑΝΤ1, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Όπως σημειώνεται, έχουν γίνει αλλεπάλληλες κρούσεις προς τον παρουσιαστή, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία και να εξετάζουν διάφορα σενάρια συνεργασίας.

Οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι φέρονται να περιλαμβάνουν από συμμετοχή σε ζωντανές εκπομπές μέχρι τηλεπαιχνίδια ή και concept τύπου εκπομπής φάρσας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία ή «κλείδωμα» deal.

