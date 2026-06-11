2026-06-11 16:31:48
Φωτογραφία για Νέα τηλεοπτική «στέγη» για Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup



Νέα εποχή για το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, καθώς η ΕΠΟ ενέκρινε τη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τριετίας. Οι δύο διοργανώσεις θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ παράλληλα κλείδωσε και η νέα χορηγική συμφωνία ονοματοδοσίας του Κυπέλλου με τη Superbet.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, οι νέες συμφωνίες αναμένεται να αυξήσουν θεαματικά τα έσοδα της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για σχεδόν τριπλασιασμό των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ σημαντική είναι και η ενίσχυση από το εμπορικό σκέλος της διοργάνωσης μέσω της νέας ονομασίας του θεσμού.

Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία, ποσό αισθητά αυξημένο σε σχέση με τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που απέφερε η προηγούμενη συμφωνία. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες των τελευταίων ετών για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το Κύπελλο Ελλάδας να αποκτά νέα τηλεοπτική και χορηγική ταυτότητα.



Πηγή: tvnea.com
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