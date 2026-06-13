





Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της τηλεοπτικής μεταφοράς της ζωής του Αγίου Νεκταρίου, μιας παραγωγής που είχε ξεχωρίσει από νωρίς στον σχεδιασμό του ALPHA για τις επόμενες σεζόν.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, με τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη να προορίζεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, φιλοδοξούσε να αναδείξει τη ζωή και το έργο μιας από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθοδοξίας μέσα από μια υψηλών προδιαγραφών δραματική παραγωγή. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν φέρει το project σε στάση αναμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyTV, οι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς των τηλεοπτικών παραγωγών αποτελούν τον βασικό παράγοντα που δυσκολεύει την υλοποίηση της σειράς. Πρόκειται άλλωστε για ένα απαιτητικό project, το οποίο προϋποθέτει αυξημένους οικονομικούς πόρους τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο καλλιτεχνικής προσέγγισης.

Τη σκηνοθεσία της σειράς είχε αναλάβει να υπογράψει ο Ευθύμης Χατζής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το αν και πότε θα προχωρήσει η παραγωγή. Οι επαφές συνεχίζονται και εξετάζονται διαφορετικά σενάρια που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την υλοποίηση του έργου.

Έτσι, η σειρά για τον Άγιο Νεκτάριο παραμένει ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της ελληνικής μυθοπλασίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις τελικές αποφάσεις που θα καθορίσουν αν το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα πάρει τελικά το «πράσινο φως».

Πηγή: tvnea.com