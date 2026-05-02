2026-05-02 11:22:38
Φωτογραφία για Μετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
Το Mega συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο πρόγραμμά του, προχωρώντας σε νέα αναδιάταξη της σαββατιάτικης prime time για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο σχεδιασμό, η εκπομπή της Νίκη Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» τοποθετείται πλέον στις 21:00 του Σαββάτου, λειτουργώντας ως lead-in πριν από τις παραστάσεις του Μάρκος Σεφερλής.

Παρά το γεγονός ότι τα δύο πρώτα επεισόδια —με καλεσμένες προσωπικότητες όπως η Μάρω Κοντού και ο Λάκης Λαζόπουλος— προβλήθηκαν κανονικά στην prime time του Σαββάτου, η απόδοσή τους στους πίνακες τηλεθέασης δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες.

Ως αποτέλεσμα, η εκπομπή μετακινείται εκ νέου, αυτή τη φορά στη ζώνη της Κυριακής, όπου θα προβάλλεται πλέον το απόγευμα, στις 17:20.

Πηγή: tvnea.com
