2026-05-02 11:22:38

Το Mega συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο πρόγραμμά του, προχωρώντας σε νέα αναδιάταξη της σαββατιάτικης prime time για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με τον ανανεωμένο σχεδιασμό, η εκπομπή της Νίκη Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» τοποθετείται πλέον στις 21:00 του Σαββάτου, λειτουργώντας ως lead-in πριν από τις παραστάσεις του Μάρκος Σεφερλής.



Παρά το γεγονός ότι τα δύο πρώτα επεισόδια —με καλεσμένες προσωπικότητες όπως η Μάρω Κοντού και ο Λάκης Λαζόπουλος— προβλήθηκαν κανονικά στην prime time του Σαββάτου, η απόδοσή τους στους πίνακες τηλεθέασης δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες.



Ως αποτέλεσμα, η εκπομπή μετακινείται εκ νέου, αυτή τη φορά στη ζώνη της Κυριακής, όπου θα προβάλλεται πλέον το απόγευμα, στις 17:20.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

