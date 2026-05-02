





Σε λίγες ώρες στρέφονται όλα τα βλέμματα στην πρώτη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision, μια διαδικασία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τότε θα αποκαλυφθούν για πρώτη φορά τα σκηνικά ευρήματα και η συνολική σκηνική προσέγγιση του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη συμμετοχή έχει ήδη χτυπήσει «κόκκινο». Η πορεία προώθησης του τραγουδιού «Ferto» εξελίσσεται σε κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Eurovision, αφού σχεδόν σε όλες τις ψηφοφορίες του κοινού καταγράφεται σταθερά στην πρώτη θέση. Η δυναμική αυτή έχει ενισχύσει αισθητά την αισιοδοξία, με πολλούς πλέον να μιλούν ανοιχτά για σοβαρές πιθανότητες ακόμη και για την κορυφή του φετινού διαγωνισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στα στοιχήματα. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική χώρα που εμφανίζει ξεκάθαρη ανοδική πορεία, ασκώντας πίεση στο μέχρι πρότινος μεγάλο φαβορί, τη Φινλανδία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η ελληνική συμμετοχή καταγράφει άνοδο και φτάνει πλέον στο 15% πιθανότητας για νίκη, την ώρα που η Φινλανδία υποχωρεί στο 29%.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το ταμπλό των αποδόσεων, όπου η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που «πρασινίζει», αποτυπώνοντας τη συνεχή άνοδό της. Αντίθετα, η Φινλανδία εμφανίζεται πλέον με πτωτική τάση, χάνοντας μέρος της δυναμικής που είχε τις προηγούμενες ημέρες.

Η αποψινή πρόβα αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η πρώτη εικόνα από τη σκηνή της Eurovision μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη συμμετοχή και δεν αποκλείεται, αμέσως μετά την αποκάλυψη, να υπάρξει νέα ανοδική κίνηση για την Ελλάδα στον πίνακα των στοιχημάτων. Οι επόμενες ώρες, άλλωστε, θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διαμόρφωση των πρώτων ισχυρών εντυπώσεων.

