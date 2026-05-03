2026-05-03 15:17:34
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας



Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas για την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.



Ο Akylas, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.



Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.



Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).





Πηγή: tvnea.com
Μ. Κατσαράκης: Περίπου 1.200 συνταγές για Φάρμακα Υψηλού Κόστους εκτελούνται κάθε εβδομάδα από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Υπάρχει η πολιτική πράξη ως ουσία και μετρήσιμο αποτέλεσμα και η πολιτική πράξη ως πρόσκαιρες εντυπώσεις μέσω διαστρέβλωσης των γεγονότων και της πραγματικότητας, χωρίς κανένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, απλά για ατομική εξύψωση και στιγμιαία ικανοποίηση.
