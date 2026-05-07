





Το νέο GNTM επιστρέφει στο Star, φέρνοντας μαζί του ανανεωμένη ενέργεια και ακόμη υψηλότερες προσδοκίες για τη φετινή σεζόν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια αλλά και κριτής, μεταφέροντας την εμπειρία της και τη δική της αισθητική προσέγγιση σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού, από τις auditions μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα.

Το ταξίδι των υποψηφίων μόλις ξεκινά και ήδη ο πήχης ανεβαίνει αισθητά, με τη φετινή παραγωγή να στοχεύει σε ακόμη πιο απαιτητικές δοκιμασίες και πιο δυνατές εικόνες.

Σημαντικό ρόλο στο νέο GNTM έχει και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director. Με το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της βλέμμα και τη δημιουργική της ταυτότητα, δίνει χαρακτήρα και ένταση σε κάθε concept, μετατρέποντας κάθε φωτογράφιση σε ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία.

Το fashion reality ανεβάζει ταχύτητα και υπόσχεται μια σεζόν με έντονο στιλ, δημιουργικότητα και ανατροπές.

