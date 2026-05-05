2026-05-05 11:14:21
Ανατροπή στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με το «10 Παντού» να περνά πρώτο με 10.8%.
Ακολούθησε πολύ κοντά το «Το Πρωινό» με 10.4%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 9.1%.
Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Buongiorno» με 7.3%, η «Super Κατερίνα. V» με 7.0% και το «Breakfast@Star» με 7.1%, κινούμενα σε παρόμοια επίπεδα.
Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 4.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ