2026-05-05 12:27:12
Φωτογραφία για Τρίτη, 5/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Για να είμαστε έτοιμοι για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Παρασκευής, 8/5 (βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση), κάνουμε την επαναληπτική φωτοτυπία που μοιράστηκε σήμερα στην τάξη, η οποία δε θα εξεταστεί αναλυτικά. Αν, παρόλα αυτά, υπάρχουν απορίες σε ασκήσεις του φυλλαδίου, ευχαρίστως να τις συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο. Δεν ξεχνάμε, την ημέρα του τεστ, να έχουμε μαζί τα Τ.Ε. για έλεγχο των ενοτήτων 11 και 13, οπότε κάνουμε και μόνοι μια ανασκόπηση μήπως έχουμε ξεχάσει να συμπληρώσουμε κάποια από τις εργασίες που είχαμε κάνει.

Μαθηματικά: Με αφορμή όσα είπαμε και δείξαμε σήμερα στην τάξη για την αναγνώριση, τα είδη, τους τρόπους που ονοματίζουμε πώς μετράμε και πώς κατασκευάζουμε γωνίες, κάνουμε τις ασκήσεις 3 (σελίδα 12), 1 (σελίδα 13 - μπορούμε να κατασκευάσουμε τις γωνίες των ασκήσεων αυτών και στο μιλιμετρέ, αν θέλουμε) και τα προβλήματα 1 και 2 (σελίδα 13) του Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε βοηθό το εκπαιδευτικό υλικό των κεφαλαίων 57 και 58, εδώ κι εδώ.


Σχολική ζωή: Αύριο η ομάδα μπάσκετ των αγοριών του σχολείου μας δίνει τον δεύτερο αγώνα της, οπότε φέρνουμε τη δήλωση που μοιράστηκε σήμερα για να μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε κι εμείς της υπόλοιπης τάξης. Ιστορία θα κάνουμε την 1η ώρα, ξεκινώντας με το 15λεπτο τεστ στο 6ο κεφάλαιο της Δ΄ ενότητας και στο 1ο της Ε΄ ενότητας και, αφού επιστρέψουμε, θα κάνουμε μαθηματικά και επανάληψη φυσικής, μια και την Πέμπτη θα γράψουμε το επαναληπτικό μας για την ενότητα "Φως".

