2026-05-07 12:08:01

Διευκρινήσεις προς αποφυγή σύγχυσης και ανησυχίας, με αφορμή αναφορές που αφορούν ανακοίνωση για οριστική διακοπή σε ορισμένες ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ (Humulin, Humalog, Abasaglar), παρέχει η εταιρία.



Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένες μορφές σκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες. Οι ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που είναι εγκεκριμένες, διατίθενται και χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά.



Δεν υφίσταται θέμα διακοπής, ή επάρκειάς τους και οι ασθενείς μπορούν να τις προμηθεύονται κανονικά από τα φαρμακεία, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θεραπευτικών επιλογών στη χώρας μας και δεν απαιτεί καμία αλλαγή στην αγωγή των ασθενών.







