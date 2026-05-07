2026-05-07 12:08:01
Διευκρινήσεις προς αποφυγή σύγχυσης και ανησυχίας, με αφορμή αναφορές που αφορούν ανακοίνωση για οριστική διακοπή σε ορισμένες ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ (Humulin, Humalog, Abasaglar), παρέχει η εταιρία.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένες μορφές σκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες. Οι ινσουλίνες της Φαρμασέρβ-Λίλλυ που είναι εγκεκριμένες, διατίθενται και χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά.
Δεν υφίσταται θέμα διακοπής, ή επάρκειάς τους και οι ασθενείς μπορούν να τις προμηθεύονται κανονικά από τα φαρμακεία, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Η προαναφερόμενη ανακοίνωση δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θεραπευτικών επιλογών στη χώρας μας και δεν απαιτεί καμία αλλαγή στην αγωγή των ασθενών.
