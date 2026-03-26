Καθυστερεί η ένταξη των βιολογικών παραγόντων anti-TNF στην νέα διαδικασία διανομής από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς

Από τον Βασίλη Βενιζέλο

Κάτι δεν πάει και τόσο καλά, όσον αφορά την απρόσκοπτη ροή του νέου προγράμματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε χρονίως πάσχοντες – ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) να λαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ), τα οποία τους συνταγογραφούν οι θεράποντες γιατροί τους, και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους, σε όλη τη χώρα. Το ερώτημα είναι εύλογο και προκύπτει αβίαστα: Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον καθυστρεί τόσο πολύ η ένταξη της δεύτερης θεραπευτικής κατηγορίας, η οποία αφορά τους βιολογικούς παράγοντες anti-TNF; Πρόκειται για μία ένταξη η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις ρητές δεσμεύσεις του ιδίου της διοίκησηςτου ΕΟΠΥΥ για την απρόσκοπτη ένταξή της στο νέο σύστημα. Την ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα στοιχεία, εκείνα τα οποία έσωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η ίδια η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, είναι σαφή:

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν την κατ’ οίκον διανομή των ΦΥΚ τους αποτελούν μία μικρή μειονότητα. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειονότητα των διακινήσεων έως τώρα αφορά την εξυπηρέτηση των 64 αποκεντρωμένων σημείων διανομής ΦΥΚ από τον ΕΟΠΥΥ στις περιοχές εκείνες στις οποίες δεν λειτουργούν φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, τα οποία είναι όλα κι όλα 37 σε όλη τη χώρα. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, που επιβαρύνει σημαντικά τον ασθενή.

ΦΥΚ: Ποια διαδικασία ακολουθούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που είναι χρονίως ασθενείς

Σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του parapolitika.gr, η διαδικασία έχει ως εξής: Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού χρονίως ασθενείς αναγκάζονται συχνά να μετακινούνται ακόμη και 100 – 150 χιλιόμετρα, στα κέντρα των νομών, και να παραδίδουν τη συνταγή σε υπάλληλο που δεν είναι φαρμακοποιός, ενώ....

... οι συνταγές συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στο κεντρικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ για εκτέλεση. Στη συνέχεια, τα φάρμακα επιστρέφουν μέσω courier στα σημεία διάθεσης και οι ίδιοι οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους υποχρεώνονται σε νέα μετακίνηση για την παραλαβή. Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια διαδικασία με εξουσιοδοτήσεις, πολύπλοκη, χρονοβόρα και, προφανώς, μη φιλική προς τον ασθενή.

Απόστολος Βαλτάς στο parapolitika.gr: “Αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας”





Σε αποκλειστική δήλωσή του στο parapolitika.gr, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολος Βαλτάς, τονίζει τα εξής σχετικά με την διαφαινόμενη καθυστέρηση στην ένταξη της δεύτερης θεραπευτικής κατηγορίας, των βιολογικών παραγόντων, δηλαδή, στη δυνατότητα για τους χρονίως πάσχοντες – ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ να λαμβάνουν και αυτά τα ΦΥΚ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους:

«Αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης του ΕΟΠΥΥ, οτι θα ενταχθεί και η δεύτερη κατηγορία των ΦΥΚ μέσω των φαρμακείων , η οποία έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ένα μηνα μετα την έναρξη της διαδικασίας μέσω των φαρμακείων, ημέρα που ήταν η 16η Φεβρουαρίου 2026. Τα φαρμακεία δέχονται πιέσεις για την εξυπηρέτηση και άλλων κατηγοριών ΦΥΚ».

πηγή: parapolitika.gr