Νίνα Μαρία Πασχαλίδου ΚαθημερινήΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ στο γραφείο του καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή, ενός από τους σημαντικότερους Ελληνες επιστήμονες της διαστημικής έρευνας, έχω μια αχνή προσδοκία ότι μπορώ να εκμαιεύσω απαντήσεις για το σπουδαιότερο των αναπάντητων ερωτημάτων: υπάρχουν άραγε άλλοι σαν εμάς εκεί έξω; Τα νέα αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου για τα λεγόμενα UAP –Μη Ταυτοποιημένα Εναέρια Φαινόμενα– και οι καταγραφές που φέρεται να έγιναν ακόμη και πάνω από τη Λευκάδα ξαναφέρνουν στο προσκήνιο συζητήσεις για UFO, απαγωγές γήινων, αλλά και την Area 51, τη μυστική βάση στη Νεβάδα των ΗΠΑ, όπου σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους μελετάται η εξωγήινη τεχνολογία και λαμβάνουν χώρα κρυφές συναντήσεις με συμβούλους με σχιστά μάτια.Ο άνθρωπος που έχει περάσει δεκαετίες με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό αντιδρά με χιούμορ στα κινηματογραφικά σενάρια και τις θεωρίες περί «επισκεπτών» από άλλους πλανήτες και «στενές επαφές τρίτου τύπου». Για τον διακεκριμένο ερευνητή του Σύμπαντος, τα περισσότερα από όσα βλέπουμε «εξηγούνται». Κι όμως, την ίδια στιγμή, θεωρεί σχεδόν αδύνατο να είμαστε μόνοι μας στο Σύμπαν. «Δεν είμαστε μοναδικοί», λέει με ελαφριά ειρωνεία απέναντι στην ασημαντότητα της ύπαρξής μας μπροστά στο άπειρο. Παρόλα αυτά, λόγω των αποστάσεων και των ανυπέρβλητων νόμων της Φυσικής, ίσως να μη συναντηθούμε ποτέ με τους εξωγήινους.– Τα νέα αρχεία που ανοίγει το Πεντάγωνο αναζωπυρώνουν μια συζήτηση που μας απασχολεί έτη ολόκληρα. Τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν;– Καταρχάς, ας είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις. Αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι κουκκίδες που αντανακλούν κάποιο φως – είτε στο υπέρυθρο είτε στο κανονικό φάσμα. Το καινούργιο όνομα είναι Μη Ταυτοποιημένα Εναέρια Φαινόμενα, όχι UFO με τη λαϊκή έννοια που χρησιμοποιείται επί δεκαετίες. Το θέμα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αναζωπυρώνεται διαρκώς, κυρίως επειδή ακουμπά πάνω σε κάτι βαθιά ανθρώπινο: την ανάγκη να εξηγήσουμε αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είναι παράλογο. Εσείς κι εγώ μπορεί να δούμε κάτι στον ουρανό και να μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Να πούμε: τι είναι αυτό το πράγμα; Κινείται γρήγορα, φαίνεται ασυνήθιστο και καταγράφεται μια αναφορά για αυτό. Η επιστημονική προσέγγιση οφείλει να ξεκινά από τα δεδομένα και όχι από την υπόθεση ότι πρόκειται για κάτι εξωγήινο.Οι οπτικές απάτες είναι πολύ πιο συχνές από όσο νομίζουμε.– Οπότε, υπάρχει λογική εξήγηση;– Πριν από μερικά χρόνια έγιναν αναλύσεις πρώτα από την αμερικανική αεροπορία και αργότερα από τη NASA. Σχεδόν το 95% των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρχαν επαρκή δεδομένα –καταγραφές, φωτογραφίες, στοιχεία– εξηγήθηκαν. Συνήθως, επρόκειτο για μετεωρολογικά μπαλόνια, φυσικά φαινόμενα ή οπτικές απάτες. Το υπόλοιπο ποσοστό παρέμεινε απροσδιόριστο, όχι επειδή αποδείχθηκε κάτι εξωγήινο, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα.– Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μορφωμένοι άνθρωποι, πιλότοι ή στρατιωτικοί, συχνά επιμένουν ότι είδαν κάτι ανεξήγητο.– Τα φυσικά φαινόμενα μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη και ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη φύση. Θυμάμαι έναν πιλότο που ταξίδευε συχνά μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης. Μου περιέγραφε ένα βράδυ με σύννεφα, που έβλεπε ένα φως να μπαίνει και να βγαίνει από αυτά με τεράστια ταχύτητα. Και άρχισε να σκέφτεται όλες αυτές τις ιστορίες για εξωγήινες παρουσίες και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Μέχρι που βγήκε το αεροπλάνο από τα σύννεφα και κατάλαβε ότι ήταν η πανσέληνος! Απλώς, εξαιτίας της γωνίας, της κίνησης και των νεφών, φαινόταν σαν να κινείται με απίστευτη ταχύτητα. Θέλω να πω ότι οι οπτικές απάτες είναι πολύ πιο συχνές απ’ όσο νομίζουμε.– Στη Ελλάδα, πάντως, οι τελευταίες καταγραφές, όπως εκείνη που συνδέθηκε με τη Λευκάδα, δημιούργησαν νέο κύμα συνωμοσιολογίας.– Ειλικρινά, είδα μια κουκκίδα να κινείται προς την ακτή. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Δεν προέκυψε τίποτα συγκεκριμένο. Η ιδέα ότι οι κυβερνήσεις ξέρουν κάτι τεράστιο και το κρατούν κρυφό υπήρχε πάντα. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή. Οι κυβερνήσεις, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικά για πολύ. Αυτό το γνωρίζω και προσωπικά από τη δική μου εμπειρία σε μεγάλα ερευνητικά και κρατικά προγράμματα. Πάρτε για παράδειγμα το περίφημο περιστατικό στο Roswell το 1947. Η θεωρία είναι ότι ένα εξωγήινο σκάφος συνετρίβη στο Νέο Μεξικό και ο στρατός των ΗΠΑ συνέλεξε τα συντρίμμια και τα πτώματα των εξωγήινων. Στην πραγματικότητα είχε γίνει ένα ατύχημα με κάποιο μπαλόνι και έπεσαν κομμάτια στη γη.Η περιοχή αποκλείστηκε γιατί επρόκειτο για απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα. Κι από εκεί ξεκίνησε η ιστορία ότι «κάτι έπεσε από τον ουρανό» και ότι «η κυβέρνηση κάτι κρύβει».Αλλά και η περιβόητη Περιοχή 51 (Area 51), στρατιωτική βάση στη Νεβάδα η οποία θεωρείται το κέντρο μελέτης εξωγήινων σκαφών και όντων. Σήμερα εκεί γίνονται φεστιβάλ, συνέδρια, πωλούνται σουβενίρ. Ο κόσμος όμως θέλει να πιστέψει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Μου είχε περιγράψει κάποτε ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός ότι εκείνη την περίοδο δοκιμάζονταν πρωτότυπα υπερηχητικά αεροσκάφη σε μυστικές εγκαταστάσεις στη Νεβάδα. Σε μία δοκιμή, υπήρξε βλάβη, το αεροσκάφος έπεσε, οι πιλότοι εκτινάχθηκαν και μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο. Η περιοχή αποκλείστηκε γιατί επρόκειτο για απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα. Κι από εκεί ξεκίνησε η ιστορία ότι «κάτι έπεσε από τον ουρανό» και ότι «η κυβέρνηση κάτι κρύβει». Με αυτόν τον τρόπο χτίζεται η συνωμοσιολογία. Κάτι συμβαίνει, υπάρχουν κενά πληροφόρησης, κάποιος συμπληρώνει το υπόλοιπο με φαντασία.– Αν είχε υπάρξει πραγματική επαφή με εξωγήινη νοημοσύνη, θα το γνωρίζαμε ήδη;– Πιστεύω πως ναι. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ο Ομπάμα είχε κάνει ένα αστείο πάνω σε αυτό και πολλοί το πήραν στα σοβαρά. Είπε πως η κυβέρνηση είναι ανίκανη να κρατήσει κάτι μυστικό. Αργότερα εξήγησε ότι αν υπήρχε κάτι τόσο κοσμοϊστορικό, αργά ή γρήγορα θα έβγαινε στην επιφάνεια. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει τόσο μεγάλα μυστικά για πάντα. Στην Αμερική υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Υπάρχουν εξειδικευμένα περιοδικά, ερευνητές. Ο στόχος τους είναι ακριβώς να ανακαλύψουν ό,τι μένει κρυφό. Στην ίδια λογική, ακούμε συχνά ότι η προσσελήνωση δεν έγινε ποτέ. Να φανταστείτε το πρόγραμμα «Apollo» απασχολούσε περίπου 25.000 ανθρώπους, σε πανεπιστήμια, εταιρείες, εργαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πρακτικά αδύνατο να συμμετέχουν τόσοι άνθρωποι σε μια τέτοια τεράστια απάτη και να μη διαρρεύσει τίποτα.Οι στατιστικές μάς δείχνουν ότι ίσως υπάρχουν και 40 δισεκατομμύρια πλανήτες με χαρακτηριστικά παρόμοια με της Γη. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί;– Εσείς παρ’ όλα αυτά δεν απορρίπτετε την πιθανότητα ζωής αλλού στο Σύμπαν;– Το αντίθετο. Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί. Τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος τους έχουμε επισκεφθεί όλους, έχουμε φωτογραφίες τους, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει βιολογική δραστηριότητα. Οπότε στρεφόμαστε προς τους εξωπλανήτες. Ας δούμε λίγο τους αριθμούς. Στον γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 400 δισεκατομμύρια ήλιοι. Πλέον γνωρίζουμε ότι μεγάλο ποσοστό από αυτά τα άστρα διαθέτει πλανητικά συστήματα. Οι στατιστικές μάς δείχνουν ότι ίσως υπάρχουν και 40 δισεκατομμύρια πλανήτες με χαρακτηριστικά παρόμοια με της Γη. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί; Στατιστικά, είναι σχεδόν αδύνατον. Το πρόβλημα όμως είναι οι αποστάσεις. Ο πιο κοντινός ήλιος απέχει περίπου 41 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το ταχύτερο διαστημόπλοιο που έχει στείλει ποτέ η ανθρωπότητα, το «Voyager», αν κατευθυνόταν προς το Αλφα Κενταύρου, θα χρειαζόταν περίπου 77.000 χρόνια για να φτάσει. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τις πραγματικές κλίμακες του Διαστήματος. Μιλάμε για αποστάσεις σχεδόν αδιανόητες. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει βιολογική δραστηριότητα αλλού. Πιθανότατα υπάρχουν και προηγμένοι πολιτισμοί. Αλλά ίσως να μην το μάθουμε ποτέ.– Είναι λίγο θλιβερή αυτή η σκέψη, δεν είναι;– Ισως, αλλά οι αριθμοί δεν ψεύδονται.– Κάποιοι πιστεύουν ότι η τεχνολογία ίσως αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, μπορεί να φέρει μια επανάσταση ακόμη και στην εξερεύνηση του Διαστήματος;– Η AI είναι προφανώς ένα καινούργιο εργαλείο. Και ήδη βλέπετε εφαρμογές από τη Βιολογία και τη Φαρμακευτική μέχρι τη Φυσική. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιστήμη. Αλλά προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν πρόκειται να μας αποκαλύψει καινούργιους νόμους της φύσης. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι νόμοι που γνωρίζουμε –και ειδικά το όριο της ταχύτητας του φωτός– φαίνεται να ισχύουν σε ολόκληρο το Σύμπαν. Η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αν μπορούσαμε θεωρητικά να κινηθούμε με την ταχύτητα του φωτός, θα φτάναμε στο Αλφα Κενταύρου σε περίπου τέσσερα χρόνια. Με τις ταχύτητες που έχουμε τώρα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Χρειάζεται ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα. Και προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στο εγγύς μέλλον. Σχεδιάζονται ήδη νέες αποστολές, πιο γρήγορες από τις προηγούμενες. Αλλά ακόμη κι αυτές θα είναι μόνο δυόμισι φορές ταχύτερες από το «Voyager». Αυτό δεν αλλάζει ριζικά την εικόνα.Η άλλη άποψη είναι ότι ένας προηγμένος πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ανθρωποφάγος. Αρα, ίσως μια τέτοια επαφή να ήταν πράγματι το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας.– Παρ’ όλα αυτά, η ανθρωπότητα μοιάζει να έχει μια βαθιά ανάγκη να πιστέψει ότι δεν είναι μόνη. Ισως γιατί αυτό απαντά και σε δικά μας υπαρξιακά ερωτήματα.– Οπωσδήποτε. Και είναι απολύτως λογικό. Το να ανακαλύπταμε ότι υπάρχει ζωή αλλού θα ήταν ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα. Θα άλλαζε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο Σύμπαν. Οταν μιλάμε για δισεκατομμύρια άστρα στον δικό μας γαλαξία και για περίπου δύο τρισεκατομμύρια γαλαξίες στο Σύμπαν, οι πιθανότητες ότι είμαστε μοναδικοί είναι εξαιρετικά μικρές. Στατιστικά, σχεδόν μηδενικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συναντηθούμε μαζί τους. Εάν εκείνοι έχουν ανακαλύψει καινούργιους κανόνες Φυσικής και κατά κάποιον τρόπο έχουν υπερβεί το όριο της ταχύτητας του φωτός, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εφόσον μέχρι τώρα, τουλάχιστον, από όλες τις παρατηρήσεις που έχουμε, οι νόμοι της Φυσικής που γνωρίζουμε ισχύουν και στο υπόλοιπο Σύμπαν, τότε η περίπτωση να μάθουμε ποτέ ότι υπάρχουν εξωγήινοι είναι μηδαμινή.– Αν κάποτε μας βρουν εκείνοι; Είναι τρόπον τινά έτοιμη η ανθρωπότητα;– Ξέρετε, αυτό δεν είναι τόσο θεωρητικό όσο νομίζει ο κόσμος. Υπάρχει η Διεθνής Ακαδημία Αστροναυτικής, στην οποία ήμουν επί χρόνια πρόεδρος του Τμήματος Φυσικών Επιστημών και λειτουργεί επιτροπή που εξετάζει ακριβώς αυτό. Τι θα έκανε η ανθρωπότητα αν λάμβανε ένα μήνυμα από εξωγήινο πολιτισμό. Υπάρχουν λοιπόν δύο σχολές σκέψης. Η μία λέει ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δάσος δεν κάνεις πολύ θόρυβο. Διότι εάν κρύβονται θηρία στο δάσος, τότε μπορεί να σε φάνε. Αυτή είναι η μία άποψη και επομένως λέμε «εντάξει, αν λάβουμε κάποιο σήμα, δεν λέμε ότι είμαστε εδώ». Η άλλη άποψη σε αυτή την επιτροπή είναι ότι για να λάβουμε κάποιο σήμα σημαίνει ότι ο πολιτισμός ο οποίος έχει μεταφέρει αυτό το σήμα είναι πολύ ανώτερος από τον δικό μας. Κι ένας προηγμένος πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ανθρωποφάγος. Αρα ίσως μια τέτοια επαφή να ήταν πράγματι το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Θεός να φυλάξει, μόνο, να μη συμβεί κάτι τέτοιο επί προεδρίας ανθρώπων που δεν είναι οι καταλληλότεροι να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο γεγονός.Πηγή: https://www.kathimerini.gr/opinion/interviews/564226792/kyrie-krimizi-yparchoyn-ufo/