2026-05-18 14:41:52

Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο προσκήνιο καθώς άπαντες περιμένουν τις επιλογές της για το τηλεοπτικό της μέλλον.



Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα των τηλεοπτικών εκπομπών, για τα πρώτα της 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων:



«Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ».



Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει τι θα κάνει την νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σία Κοσιώνη είπε:



«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για αυτό. Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω δεν διαψεύδω».



Τέλος, όταν ρωτήθηκε «η φράση Καλημέρα Ελλάδα πώς σας ακούγεται», απάντησε χαμογελώντας:



«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ