2026-05-18 14:41:52
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη: Το σενάριο που διέψευσε...
Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο προσκήνιο καθώς άπαντες περιμένουν τις επιλογές της για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα των τηλεοπτικών εκπομπών, για τα πρώτα της 24ωρα μακριά από τα δελτία ειδήσεων:

«Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Ξεκουράζομαι και ηρεμώ».

Σε ερώτηση για το αν γνωρίζει τι θα κάνει την νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σία Κοσιώνη είπε:

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για αυτό. Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω δεν διαψεύδω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε «η φράση Καλημέρα Ελλάδα πώς σας ακούγεται», απάντησε χαμογελώντας:

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, πραγματικά».

Πηγή: tvnea.com
Παναγιώτης Μπαλωμένος: Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί σε Λάρισα, Πλαταμώνα και Κατάκολο σε διάλογο με την αγορά και την τοπική κοινωνία – Όλο το σχέδιο της ΓΑΙΑΟΣΕ
ANT1: Στην τελική ευθεία το casting για το «Ντέρτι»
