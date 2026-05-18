Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο του Π.Φ.Σ. οι Ημερίδες που εντάσσονται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που εκπονεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και το ΙΔΕΕΑΦ.

Το Σάββατο 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων και ο Ρόλος του Φαρμακοποιού», με εισηγητή τον κλινικό φαρμακοποιό Διαμαντή Κλημεντίδη, για τους φαρμακοποιούς της Αττικής.

Τους φαρμακοποιούς καλωσόρισε εκ μέρους του Π.Φ.Σ

. το μέλος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. και Πρόεδρος του Φ.Σ. Κοζάνης κυρία Τερέζα Χαραμή, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συνεχούς επιστημονικής εκπαίδευσης των φαρμακοποιών και στην καθοριστική συμβολή του φαρμακείου στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τόνισε τον αναντικατάστατο ρόλο του φαρμακοποιού στην ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της αμφισβήτησης και της ανασφάλειας γύρω από τον εμβολιασμό, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.













Επίσης το μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ Αττικής κ. Κώστας Μανωλόπουλος μιλώντας τόνισε μεταξύ άλλων πώς πρόκειται για μια προσπάθεια με στόχο την σωστή εκπαίδευση των φαρμακοποιών, καθώς είμαστε από τους πιο προσιτούς και αξιόπιστους επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση και άμεση επικοινωνία με τον πληθυσμό.

Χορηγοί της Ημερίδας είναι οι εταιρείες Win Medica και ΒΙΑΝΕΞ.

Χρηματοοικονομικά Φαρμακείου

Την Κυριακή 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε και πάλι στο Αμφιθέατρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου παρουσία πολλών φαρμακοποιών από την Αττική, η 2η Ημερίδα που εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Π.Φ.Σ.– ΙΔΕΕΑΦ για τη χρηματοοικονομική διαχείριση φαρμακείου με κεντρικό τίτλο «Εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά φαρμακείου – από τη θεωρία στην πράξη». Εκπαιδευτής ήταν ο σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Αλέξανδρος Δεληκούρας, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη και στη συμβουλευτική λειτουργίας φαρμακείων.







Χαιρέτησε εκ μέρους του Π.Φ.Σ. το μέλος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. και Πρόεδρος του Φ.Σ. Κοζάνης κυρία Τερέζα Χαραμή, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης του φαρμακοποιού σε ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας του φαρμακείου καθιστούν αναγκαία τη διαρκή ενίσχυση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων του φαρμακοποιού. Όπως τόνισε, η σωστή οργάνωση, η αποτελεσματική διαχείριση και η προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και σύγχρονο φαρμακείο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην εξέλιξή του.

Επίσης χαιρέτισαν το μέλος του Δ.Σ. του Φ.Σ Αττικής κ. Κώστας Μανωλόπουλος και η εκλέκτορας του Π.Φ.Σ. και το μέλος του Φ.Σ. Αττικής και τακτική εκλέκτορας του ΠΦΣ κυρία Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου.











