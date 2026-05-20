2026-05-20 14:00:28
Φωτογραφία για Δείτε σήμερα τον Διεθνή κινέζικο Διαστημικό Σταθμό Τιανγκονγκ στον ουρανό
Αστεροσκοπείο Ασέας

Αγαπητοί φίλοι, στθς 20 Μάη, στις 21.47 (καιρού επιτρέποντος) θα παρατηρήσουμε μία λαμπρή διέλευση του διεθνούς κινέζικου Διαστημικού Σταθμού Τιανγκονγκ. Ο Τιανγκόνγκ θα εμφανιστεί χαμηλά στον ορίζοντα από τα Νοτιοδυτικά και θα διασχίσει τον ουρανό προς τα Βορειοανατολικά με λάμψη διαρκώς αυξανόμενη. Θα είναι ορατός από Πελοπόννησο, Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Ο σταθμός αποτελείται από τρία κύρια τμήματα, τον πυρήνα Τιανχέ (2021) και τις δύο εργαστηριακές μονάδες Βεντιάν και Μενγκτιάν (2022). Από τότε που τέθηκε πλήρως σε λειτουργία, έχει υποστηρίξει πάνω από 260 πειράματα και 26 διαστημικούς περιπάτους. Μόνο το 2025, πραγματοποιήθηκαν 86 νέες επιστημονικές αποστολές, ενώ μεταφέρθηκαν πίσω στη Γη 105 κιλά δειγμάτων για περαιτέρω μελέτη.

Η Κίνα έχει ήδη ανακοινώσει φιλόδοξα σχέδια επέκτασης. Ο σταθμός θα αποκτήσει τέταρτο τμήμα, με τελικό στόχο έξι θαλάμους, συνολικό βάρος 180 τόνων και μόνιμο πλήρωμα έξι ατόμων — καθιστώντας τον τον δεύτερο μεγαλύτερο τροχιακό σταθμό στην ιστορία. Καθώς ο ISS πλησιάζει στο τέλος της ζωής του, ο Τιανγκόνγκ αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κεντρικό πόλο της ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα για τις επόμενες δεκαετίες.
Δήμος Ξηρομέρου – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της Επαρχιακής Οδού Μύτικα – Παλαίρου.
Βραβειο Δημιουργικής Διδασκαλίας Εύρηκα Εύρηκα
